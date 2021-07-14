ВОЗ призывает не смешивать вакцины

Представители Всемирной организации здравоохранения выступили против смешивания вакцин от коронавируса. Ранее такой метод предложили ученые из разных стран, которые считают, что это усилит иммунитет.В некоторых странах мира вроде Канады и Таиланда разрешено смешивать вакцины. То есть, можно получить первый компонент одного препарата, а второй компонент уже другого. Однако Всемирная организация здравоохранения выступила категорически против данной методики, поскольку науке неизвестны долговременные последствия этой комбинации.Власти Таиланда планирует смешивать китайскую вакцину Synovac и британскую AstraZeneca для того, чтобы справиться с ростом заболеваемости в этой стране. В Канаде органы здравоохранения рекомендовали людям, которые уже получили один укол AstraZeneca, второй компонент от Pfizer или Moderna. При этом в США только недавно запустили исследование для того, чтобы изучить результаты подобного рода сочетания различных препаратов.Старший научный советник Всемирной организации здравоохранения доктор Сомия Сваминатхан (Soumya Swaminathan) заявил, что считает смешивание вакцин опасным трендом. В условиях отсутствия адекватного объема научной информации, включая доказательные наблюдения, подобные комбинации проводить нельзя. Сваминатхан полагает, что в странах, где граждане получат право смешивать различные вакцины, может воцарится хаотичная ситуация. Особенно в том случае, если эти граждане начнут комбинировать третью и четвёртую дозу, то есть выбирать препарат для ревакцинации.