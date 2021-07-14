Найти донора костного мозга в России станет проще

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Госдума утвердила в первом чтении проект закона о создании федерального регистра доноров костного мозга. Вести и курировать его будет Правительство.Готовятся изменения в законах «О трансплантации органов и (или) тканей человека» и «Об основах охраны здоровья граждан».Разговоры о необходимости такого регистра ведутся давно. Ещё в 2019 г. вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву разработать проект федерального закона. В прошлом году президент дал задание правительству изучить практику ведения регистров в разных странах и предложить варианты изменений в законодательстве.В апреле 2021 года законопроект был внесен в Государственную Думу.На данный момент в стране не существует единого регистра доноров. Его фрагменты есть в крупных федеральных центрах и благотворительных фондах. Это сильно осложняет поиск.Объединение всех регистров в единую поисковую базу позволит оперативней сводить реципиентов с донорами и спасти больше жизней. Вот как это работает:«Информация о донорах с их согласия передается в информационные базы - реестры, регистры. Проводится обследование донора, несколько этапов HLA-типирования. Дальше уже по запросу проводится забор, хранение и транспортировка гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга» - прокомментировала Ляля Габбасова, заместитель директора Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. М.В. Ломоносова.Каждый год в трансплантации костного мозга нуждается больше 5000 человек: 4000 взрослых и около 1000 детей. 75-ти процентам больных родственники для пересадки не подходят. В этом случае донора приходится искать.Подробнее узнать о донорстве костного мозга можно на недавно открывшемся ресурсе - «Достоверно о здоровье» dostovernozdrav.ru«Сейчас в интернете очень много разнообразной информации. Важно, чтобы она была не только доступной, но и достоверной. Ведь здоровье нас и наших близких - это самое главное» - сказала Елена Стефанюк, директор некоммерческого фонда «Национальный фонд развития здравоохранения», заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.На сайте размещена только проверенная медиками информация, которая постоянно обновляется. В проекте приняли участие крупнейшие федеральные медицинские центры.