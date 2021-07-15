Почему повышается внутриглазное давление и как его контролировать

Гипертония, сахарный диабет или близорукость могут привести к потере зрения.Что считается повышенным внутриглазным давлениемВсё, что выше 21 мм рт. ст. Когда внутриглазной жидкости — водянистой влаги — становится слишком много и она начинает давить на оболочки глаза с такой силой, говорят о гипертензии. Последняя чревата проблемами со зрением и даже его потерей.Чем опасно повышение внутриглазного давленияВ этом состоянии сильно пережимаются сосуды внутри глаза, ухудшается питание сетчатки и зрительного нерва. При отсутствии лечения повышенное внутриглазное давление может привести к развитию глаукомы и потере зрения. Чем выше давление, тем быстрее появится осложнение.Почему повышается внутриглазное давлениеИз?за нарушения баланса между притоком и оттоком внутриглазной жидкости. Это может случиться с каждым. Но риск выше:если у кого?то из родственников есть глаукома или внутриглазная гипертензия;при диабете;при гипертонической болезни;после 40 лет;если есть близорукость;когда приходится долго принимать нестероидные противовоспалительные препараты;после травмы глаза или операции на нём;при синдроме дисперсии пигмента. При этом заболевании частицы радужки отшелушиваются и могут забивать сосуды, по которым оттекает внутриглазная жидкость.Как узнать, что повышено внутриглазное давлениеЧеловек обычно ничего не чувствует. Только в запущенном состоянии снижается острота зрения, а некоторые жалуются на боль при движении глаз или прикосновении. Поэтому офтальмологи советуют людям с риском развития внутриглазной гипертензии регулярно проверяться. Для этого делают:Определение остроты зрения. Достаточно назвать буквы на таблице, закрывая по очереди глаза.Исследование глазного дна. Врач осматривает роговицу, сетчатку и диск зрительного нерва через щелевую лампу.Гониоскопия. Глаз изучают с помощью специальных линз.Тонометрия. Так измеряют внутриглазное давление.Пахиметрия. Это метод определения толщины роговицы при помощи ультразвука или специальной оптики.Исследование полей зрения. Этот метод позволяет заметить, есть ли частичная утрата зрения.Что делать, если повышено внутриглазное давлениеДля лечения офтальмолог может назначить капли или таблетки для снижения давления. Если они не помогают, делают хирургическую операцию или используют лазер. Так улучшают отток внутриглазной жидкости и снижают давление.