Хроническую боль вылечит яд тарантулов

Ядовитые пауки тарантулы опасны для человечества, так как их укус в случае отсутствия лечения может привести к смерти. Но модифицированный яд от этих насекомых, по мнению ряда ученых, обладает выдающимся терапевтическим потенциалом.Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе ищут натуральные компоненты, которые могли бы быть положены в основу нового класса обезболивающих. Спрос на данную категорию лекарств постоянно растёт, поскольку человечество всё чаще сталкивается с различными болевыми расстройствами. Но у действительно эффективных обезболивающих имеется масса побочных эффектов, включая негативное влияние на респираторную, сердечно-сосудистую систему, а также физиологическое привыкание.Вполне возможно, что яд перуанского зелёного бархатного паука-птицееда поможет решить эту проблему. В его составе обнаружился особый фермент, связанный со специфическим каналом Nav1.7, передающим боль. Исследователи хотят разработать лекарство на основе белка из этого яда, которое блокировала бы этот канал только в сенсорных клетках, но не в мышцах или головном мозге.Если задачу выполнят, то человечество получит в свое распоряжение такое же сильное обезболивающее, как и опиоиды, но не вызывающее привыкания. Речь идёт о помощи пациентам с очень сильной болью, которым не помогут ни нурофен, не анальгин. Им приходится принимать самые тяжёлые анальгетики, но они вызывают зависимость и угнетают дыхательную систему.