Геронтолог рассказал, как поддерживать активность мозга на пенсии

Для того, чтобы сохранить ясность ума в преклонном возрасте, необходимо придерживаться набора несложных правил. Корреспонденты которого поговорили с главным геронтологом Санкт-Петербурга Владимиром Хавинсоном, таких правил всего шесть.Эффективность работы мозга в преклонном возрасте очень зависит от соблюдения режима. Пенсионеру следует рано ложиться (до полуночи) и рано вставать, чтобы циркадные ритмы его организма работали правильно. Это — основа здоровья мозга.Ритма нужно придерживаться и в еде — то есть, необходимо железно соблюдать схему питания "завтрак - обед - ужин". На мозге хорошо отразится ограничение калорийности рациона на 30 процентов — например, за счет отказа от слишком жирного и сладкого. Правильное питание защитит от полноты, что положительно скажется и на когнитивных способностях.Обязательное условие — поддержание требуемого организму уровня физической активности. Желательно каждый день проходить по 5-10 тысяч шагов. Продлить молодость мозга помогут регулярные осмотры у невропатолога — специалист поможет определить первые признаки деменции, что позволит оперативно принять меры. Ясность ума в старости зависит от регулярного приема витаминов и минералов. Хорошо, если витамины будут поступать в виде свежих фруктов и овощей. И напоследок — сохранить острый ум в преклонном возрасте поможет такая фундаментальная вещь, как любовь к жизни.