Как избавиться от стресса из-за напряженной работы: японская методика
Проблема стресса от работы распространена по всему миру и во всех сферах бизнеса или службы. Однако в Японии эта проблема просто критична, а крайним следствием ее является демографический кризис.
Поэтому работодатели часто даже позволяют работникам самостоятельно решать, идти ли в офис, сколько дней (4 или 5) в неделю посвящать работе и тому подобное.
Все это работает. Но, пожалуй, лучшим изобретением японцев в области борьбы со стрессом на работе является принцип 5С. Его краеугольные камни – это порядок и устранения лишнего (ненужного для выполнения рабочих задач).
5С – одолей стресс
Сэйри – отсеки
Все, что не нужно для выполнения рабочих функций, необходимо убрать – с компьютера, со стола, из головы. На работе – только работа.
Если же человек колеблется по какой-то вещи, японцы предлагают следующее: положить ее в дальний ящик на неделю. Если в ее течение о вещи не вспомнили – вон её навсегда.
Сэйтон – упорядочи
Отсек ненужное? Теперь приведи в порядок нужное. Каждая вещь должна иметь свое заранее определенное и соблюдаемое место.
Причем принцип расположения вещей должен быть таким: чаще используешь – ближе кладешь.
Сэйсо – вычисти
Чистота – это то, за чем невозможно скрыть неэффективность.
Когда ты отсек ненужное, упорядочил нужное – ты должен держать всё своё в чистоте.
Сэйкецу – систематизируй
Это нужно для того, чтобы разум был свободен на выполнение рабочих задач. Разум должен отыскивать простые стратегии решения задач.
Поэтому в чистоте надо держать не только свой стол (рабочий в офисе и рабочий на компьютере), но и разум.
Сицукэ – поддерживай
Звучит просто, но на самом деле этот этап – самый трудный.
Ибо суть его в том, чтобы суметь обязать себя выполнять свои обязательства. Среди прочего – и предыдущие 4С.
Так или иначе, но: испытать себя этим методом стоит. Гарантируем, при его соблюдении ты очень быстро увидишь разницу между своей эффективностью на работе «до» и «после».
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