Как избавиться от стресса из-за напряженной работы: японская методика

Она действительно работает.Проблема стресса от работы распространена по всему миру и во всех сферах бизнеса или службы. Однако в Японии эта проблема просто критична, а крайним следствием ее является демографический кризис.Поэтому работодатели часто даже позволяют работникам самостоятельно решать, идти ли в офис, сколько дней (4 или 5) в неделю посвящать работе и тому подобное.Все это работает. Но, пожалуй, лучшим изобретением японцев в области борьбы со стрессом на работе является принцип 5С. Его краеугольные камни – это порядок и устранения лишнего (ненужного для выполнения рабочих задач).5С – одолей стрессСэйри – отсекиВсе, что не нужно для выполнения рабочих функций, необходимо убрать – с компьютера, со стола, из головы. На работе – только работа.Если же человек колеблется по какой-то вещи, японцы предлагают следующее: положить ее в дальний ящик на неделю. Если в ее течение о вещи не вспомнили – вон её навсегда.Сэйтон – упорядочиОтсек ненужное? Теперь приведи в порядок нужное. Каждая вещь должна иметь свое заранее определенное и соблюдаемое место.Причем принцип расположения вещей должен быть таким: чаще используешь – ближе кладешь.Сэйсо – вычистиЧистота – это то, за чем невозможно скрыть неэффективность.Когда ты отсек ненужное, упорядочил нужное – ты должен держать всё своё в чистоте.Сэйкецу – систематизируйЭто нужно для того, чтобы разум был свободен на выполнение рабочих задач. Разум должен отыскивать простые стратегии решения задач.Поэтому в чистоте надо держать не только свой стол (рабочий в офисе и рабочий на компьютере), но и разум.Сицукэ – поддерживайЗвучит просто, но на самом деле этот этап – самый трудный.Ибо суть его в том, чтобы суметь обязать себя выполнять свои обязательства. Среди прочего – и предыдущие 4С.Так или иначе, но: испытать себя этим методом стоит. Гарантируем, при его соблюдении ты очень быстро увидишь разницу между своей эффективностью на работе «до» и «после».