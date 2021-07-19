Нейтральный язык может уменьшить стигму психических заболеваний и зависимостей
Авторы определяют стигму как негативное отношение к людям, основанное на определенных отличительных характеристиках. Ранее проведенные исследования показали, что стигма в значительной степени способствует негативным последствиям для здоровья и может создавать препятствия для обращения за лечением от психических заболеваний или расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ.
Авторы указывают, что предвзятость медиков, связанная со стигмой, может способствовать отказу от лечения и неправильной клинической помощи, в том числе неспособности применять проверенные методы лечения. Кроме того, когда человек с психическим заболеванием или расстройством, связанным с употреблением психоактивных веществ, продолжает испытывать стигму, он перенимает ее. Эта «самостигма» может привести к снижению самооценки и чувства собственного достоинства, стать источником постоянного стресса, который усугубляет симптомы и создает препятствия на пути к успешному лечению.
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