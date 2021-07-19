Как пережить жару людям пожилого возраста

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Важно изменить свой рацион.Волны аномальной жары накрывают Украину регулярно. Как вести себя при этом возрастному человеку.Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными (но не холодными!) напитками: водой (лучше минеральной), зеленым чаем, соком, но ни в коем случае не кофе или пивом, также исключите крепкий алкоголь. Важно соблюдать в жаркие дни питьевой режим – не менее 1,5-2,5 литров жидкости.Рекомендации для «сердечников» по летнему питанию. Первое – объем пищи должен быть меньше. Перенести основной прием пищи на вечерние часы с потреблением на завтрак 35%, на обед – 25%, на ужин – 40% суточного рациона.Второе – продукты должны быть легкими. Желательно, чтобы в рационе было больше жидких блюд, отдайте предпочтение холодным супам (окрошка, свекольник, холодный щавелевый суп). Надо максимально уйти от жирных, тяжело перевариваемых блюд, от острой, соленой пищи. Основу должны составлять овощи и фрукты; кисломолочные продукты (прежде всего творог); орехи (особенно миндаль), которые не просто сдерживают рост холестерина, а даже понижают его – поэтому считается, что 70 грамм орехов в день для сердечника обязательны.Контролировать температуру в помещении и не находиться непосредственно под вентилятором или кондиционером.Если ваша квартира находится на солнечной стороне и сильно раскаляется за день, используйте жалюзи или наклейте на окна с внутренней стороны отражающую фольгу.Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей (хлопок, лен, шелк).При температуре воздуха больше 25 градусов противопоказаны: тяжелый физический труд, лечебный массаж, тепловые физиопроцедуры, занятия оздоровительной физкультурой, так как это приводит к дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему.Больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо четко выполнять рекомендации врача и своевременно принимать назначенные лекарства. Людям, страдающим артериальной гипертонией, необходимо регулярно контролировать артериальное давление. Больным сахарным диабетом нужно более тщательно следить за уровнем сахара в крови.Людям, принимающим антибиотики, категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам. То же самое касается онкологических больных, получающих химиотерапевтические препараты.Людям, страдающим сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, не рекомендуется пользоваться городским транспортом в жару.