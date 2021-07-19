Кому может быть противопоказан арбуз? Объясняет врач

Врач констатирует, что если имеются патологические состояния сердечно-сосудистой системы, арбуз может быть противопоказан.В интервью врача Ольги Шараповой прозвучало мнение о том, что в случае определенных хронических заболеваний употребление арбуза если не запрещается совсем, то разрешается только с оговорками и строго в небольшом количестве.Врач пояснила, что арбуз может быть противопоказан «сердечникам» и назвала другие патологии, при которых есть его нужно с осторожностью.«Мы, врачи, советуем в ограниченном количестве употреблять в пищу арбуз людям, страдающим диареей, мочекаменной болезнью, атеросклерозом, аденомой предстательной железы», - сообщила медик.Также Шарапова заметила, что не следует начинать лакомиться арбузами раньше наступления августа, а кроме того, не нужно съедать больше 300 граммов в день. Врач считает, что употреблять арбуз правильнее в первой половине дня.