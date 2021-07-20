Азитромицин от коронавируса не помогает

Уровень эффективности азитромицина в борьбе с COVID-19 оказался не более высоким, чем у плацебо. К такому печальному выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Стэнфорда.Широко распространенный при лечении коронавируса антибиотик азитромицин не более эффективен против этой болезни, чем плацебо. Речь идет о способности препарата предотвращать развитие этого вирусного заболевания у пациентов, которые еще не были госпитализированы. Более того, это лекарство может даже повысить их риск госпитализации, как показало исследование.Его результаты публикуются в Journal of the American Medical Аssociation. В нём приняли участие 253 человека с положительным анализом на SARS-CoV-2 - вирусом, который вызывает COVID-19. Этот диагноз у них выявили в течение не менее 7 дней до момента начала наблюдений. Ни один из участников к концу наблюдений не был госпитализирован.Исследователи произвольно отобрали 171 человека для получения единичной порции азитромицина в пероральной форме в 1,2 г. 92 человека получали идентичное по форме плацебо. На 14-й день наблюдения 50% участников в обеих группах уже не имели симптомов коронавируса. К 21 дню 5 участников группы на азитромицине были госпитализированы с тяжелыми симптомами COVID-19. В группе на плацебо таковых не было вообще.