ПТСР после сексуального насилия может длиться больше года
«Один из основных выводов заключается в том, что большинство справляется с посттравматическим стрессом в первые три месяца», - рассказывает ведущий автор Эмили Дворкин, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Вашингтонского университета. «Мы надеемся, что это даст выжившим и врачам представление о том, чего ожидать, и некоторую надежду».
Авторы проанализировали 22 исследования, в которых оценивали посттравматическое стрессовое расстройство у переживших сексуальное насилие с течением времени, начавшееся вскоре после травмирующего события. Всего в исследованиях приняли участие 2,1 тыс. человек, переживших сексуальное насилие.
Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется такими симптомами, как повторное переживание травмирующего события в кошмарах, навязчивых мыслях или воспоминаниях; избегание напоминаний о событии; усиление отрицательных эмоций и уменьшение положительных; самообвинение.
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