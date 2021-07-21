ПТСР после сексуального насилия может длиться больше года

Метаанализ, опубликованный в журнале Trauma, Violence & Abuse, показал, что 81% переживших сексуальное насилие имели значительные симптомы посттравматического стресса (ПТСР) через неделю после нападения. Спустя месяц ПТСР сохранялось у 75%. Показатели снизились через три месяца и год до 54 и 41% соответственно.«Один из основных выводов заключается в том, что большинство справляется с посттравматическим стрессом в первые три месяца», - рассказывает ведущий автор Эмили Дворкин, доцент кафедры психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Вашингтонского университета. «Мы надеемся, что это даст выжившим и врачам представление о том, чего ожидать, и некоторую надежду».Авторы проанализировали 22 исследования, в которых оценивали посттравматическое стрессовое расстройство у переживших сексуальное насилие с течением времени, начавшееся вскоре после травмирующего события. Всего в исследованиях приняли участие 2,1 тыс. человек, переживших сексуальное насилие.Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется такими симптомами, как повторное переживание травмирующего события в кошмарах, навязчивых мыслях или воспоминаниях; избегание напоминаний о событии; усиление отрицательных эмоций и уменьшение положительных; самообвинение.