Паралич из-за вакцины: стали известны последствия применения Pfizer

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Врачи выявили еще один побочный эффект от вакцинации Pfizer компании BioNTech.Специалисты из Великобритании зафиксировали первые случаи паралича Белла, появление которого спровоцировало применение разработки BioNTech. "Жертвой" стал 61-летний европеец. Паралич нерва на лице справа выявили спустя нескольких часов после введения в его организм первой фазы Pfizer, а на левой стороне - после второй фазы вакцинации.Как оказалось, случаи паралича были зарегистрированы еще на этапе испытаний Pfizer. Помимо этого доказано, что применение вакцины BioNTech приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Так, среди опасных последствий выявлены: миокардит и перикардит.