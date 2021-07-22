Паралич из-за вакцины: стали известны последствия применения Pfizer
Специалисты из Великобритании зафиксировали первые случаи паралича Белла, появление которого спровоцировало применение разработки BioNTech. "Жертвой" стал 61-летний европеец. Паралич нерва на лице справа выявили спустя нескольких часов после введения в его организм первой фазы Pfizer, а на левой стороне - после второй фазы вакцинации.
Как оказалось, случаи паралича были зарегистрированы еще на этапе испытаний Pfizer. Помимо этого доказано, что применение вакцины BioNTech приводит к проблемам с сердечно-сосудистой системой. Так, среди опасных последствий выявлены: миокардит и перикардит.
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https://www.medikforum.ru - Добавил mamasha в категорию Инфекционные болезни
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