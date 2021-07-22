Стоит ли спать без одежды в жару

Иногда кажется — какую позу ни прими ночью в жару, крепко и сладко уснуть не представляется возможным.В жару любителям пижам стоит задуматься о том, что они носят. Как и в случае с выбором спортивной одежды, материалы пижамы для сна влияют на результат — когда мы говорим о пижамах, это крепкий сон. Для хорошей ночной одежды важно правильное отведение пота.Так, просторная шелковая или хлопковая пижама позволит коже дышать и предотвратит перегрев.Любая слишком тесная одежда создаст дополнительный теплый слой, который усилит выделение пота и усугубит проблемные состояния кожи вроде экземы,— говорит специалист.Известно, что примерно одна пятая людей предпочитает спать голышом, и это действительно может улучшить качество сна и успешно регулировать температуру тела — но только на очень качественном хлопке. Иначе даже голышом можно вспотеть сильнее, ведь пот не впитывается в хлопок, не высыхает на одежде и создает греющий слой.