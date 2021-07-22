От деменции страдает больше молодых людей, чем считалось

Ученые проанализировали все данные о распространенности деменции среди людей 30-64 лет.Деменцию называют ранней, когда она развивается у людей младше 65 лет. Ее наступление влияет на все аспекты жизни человека, включая семейные отношения и работу. Однако диагностика этого состояния часто отсрочена: деменцию с ранним началом могут диагностировать через 2-6 лет после появления симптомов. Это связано с тем, что ее принято считать болезнью старых людей, настороженность в отношении ее появления у молодых низка.По данным благотворительной организации Dementia UK, деменция с ранним началом связана с:большой вероятностью редких форм деменции, влияющих на поведение и на социальную жизнь;частыми семейными случаями деменции;сложностями на работе как у больного человека, так и у его партнера;серьезными финансовыми сложностями, связанными, например, с займами и детьми;наличием у больного более молодой и зависимой от него семьи;сильным психологическим давлением на членов семьи.Ученые из Нидерландов проанализировали данные 95 исследований, которые охватили более 2,7 миллиона пациентов. Исследования включали информацию о разных типах деменции: фронтотемпоральной, сосудистой, болезни Альцгеймера и других.Согласно их подсчетам, распространенность деменции у людей в возрасте 30-64 лет 119 на 100 тысяч человек. Это значит, что с деменцией с ранним началом в настоящее время живет около 3,9 миллиона человек.В возрастных подгруппах распространенность отличалась: среди людей 30-34 лет – 1,1 на 100 тысяч, 60-64 лет – 74 на 100 тысяч. У мужчин и женщин риск деменции с ранним началом примерно одинаков.Ученые отметили, что полученные ими данные выше, чем ожидалось раньше. Однако они считают, что новые цифры также являются заниженными в связи с нехваткой качественных исследований. По их мнению, четкие данные должны помочь улучшить помощь людям, страдающим от ранней деменции.