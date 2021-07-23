Неврологи: материться опасно для здоровья

Частое использование ненормативной лексики может быть опасным для здоровья человека, считают неврологи.Дело в том, что во время использования матерных слов, мозг человека идентифицирует это состоянии как стрессовое. Причиной этого выступает резкий выброс гормонов стресса в организме бранящегося, что в свою очередь приводит к искажению восприятия боли ЦНС. Как следствие, те, для кого матерные слова в лексиконе являются нормой, не могут адекватно оценить состояние своего организма и просто не замечают симптомы болезней.Кроме того, обилие гормонов стресса увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему человека.