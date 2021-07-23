Полоскание рта признано эффективной противовирусной мерой

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Исследования ученых Кардиффского университета выявили уменьшение вирусной нагрузки на ротовую полость с помощью полоскания, пишет DNA Indi.Научные деятели обнаружили, что после применения ополаскивателя для зубов, в ротовой полости снизилась концентрация потенциально опасных для здоровья человека вирусов, в том числе и covid-19.Ранее профессором Бристольского университета Мартином Адди уже проводились подобные исследования относительно воздействия зубной пасты на риски передачи коронавируса. Средство гигиены содержит в своем составе элементы антисептика, поэтому так же вполне успешно справлялась с обеззараживанием ротовой полости. Поэтому, в условиях пандемии, ученый рекомендует чистить зубы перед каждым выходом на улицу.