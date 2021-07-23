Миндаль поможет защититься от диабета

У этого ореха много полезных преимуществ, ведь он относится к разряду здоровых белков, которые укрепляют сердце. И теперь установлено, что миндаль положительно воздействует на процессы обмена веществ.С каждым годом количество диабетиков на нашей планете всё более увеличивается, что связано с распространением западной диеты, ожирением и низкой физической активностью. Тем важнее определить продукты питания, которые обеспечивают некоторую пользу для метаболического здоровья, положительно влияют на обмен веществ, а также уровень инсулина. Одним из таких продуктов может стать орех миндаль, как показало исследование, результаты которого публикует журнал Frontiers in Nutrition.275 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет из Мумбаи были разделены на две группы. Участники первой каждый день получали 56 г сырого миндаля, что соответствует около 5 орехам, а в контрольной группе употребляли закуски из различных видов муки и специй. Перекусывали эти люди дважды в день, но во всем остальном поддерживали привычный образ жизни и обычную диету, а также режим физических упражнений. Отметим, что у каждого из участников эксперимента уже были метаболические маркеры, которые указывали на преддиабет.Исследование проводилось в течение трех месяцев. Оказалось, что именно в группе на миндале отмечается значительное снижение показателей гликозилированного гемоглобина, который говорит о способности контролировать уровень сахара в крови. Также у них сократился уровень «плохого» холестерина и вырос показатель «хорошего», наконец в этой группе снизились и отметки воспалительного маркера Il-6.