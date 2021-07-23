Почему вы потеете с похмелья: нормально ли это

Повышенная потливость (гипергидроз) — это патологическое состояние, сигнализирующее о сбоях в работе организма. Нередко она появляется после веселого застолья, приходя на утро вместе с головной болью и тошнотой. Пот может проявляться в области подмышек, на ладонях, стопах, лбу и шее.Сильное отравление этиловым спиртомПри интоксикации защитные силы организма воспринимают метаболиты этанола, как действие чужеродных отравляющих вещества. Для их устранения происходит активация определенных ферментов, которые также приводят к перегреванию организма. Повышенное потоотделение помогает предотвратить перегревание организма и нормализовать его работу.Накопление жидкости в мягких тканяхАлкоголь приводит к накоплению жидкости в мягких тканях, что вызывает сильные отеки. Для их устранения активизируется работа почек. Для снижения нагрузки с мочевыделительной системы потовыми железами начинается усиленное выделение пота, совместно с которым выводится некая часть жидкости.Реакция организма на большие дозы спиртногоПри большом количестве выпитого алкоголя печень плохо справляется с этанолом, что приводит к его накоплению в мягких тканях. Организм воспринимает это в качестве опасной угрозы его деятельности, поэтому пот в данном случае является защитной реакцией организма на получаемый стресс. Таким образом организм пытается вывести токсины.Нарушение теплообмена и терморегуляцииЭтиловый спирт негативно сказывается не только на работе печени, но и оказывает негативное влияние на функционировании нервной системы. На фоне алкогольной интоксикации снижается уровень глюкозы, что в свою очередь приводит к сбоям теплообменных процессов. Поэтому с похмелья повышенная потливость возникает даже если человек лежит или сидит, а воздух в помещении прохладный.