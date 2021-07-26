Что делать с укусом слепня
Слепни — это летающие насекомые, самцы которых питаются нектаром цветов, а самки — кровососущие. Они обитают повсюду, а наиболее активны в солнечную и тёплую погоду. Эти насекомые могут нападать на животных и человека.
Обычно после укуса слепня паниковать не стоит, поболит и пройдёт. Врачебная помощь понадобится только в исключительных ситуациях.
Что происходит при укусе слепня
В слюне насекомых содержатся белки, которые вызывают иммунную реакцию. Поэтому на месте укуса появляются красное зудящее пятно, волдырь и отёк. Иногда симптомы возникают сразу, а бывает, что через несколько часов. Обычно всё проходит в течение 2–3 дней.
Что делать после укуса слепня
Чаще всего с проблемой можно справиться самостоятельно. Попробуйте:
промыть место укуса водой с мылом;
приложить холодный компресс из ткани или пакет со льдом;
не чесать и не царапать волдырь, иначе можно занести туда инфекцию;
принять безрецептурное обезболивающее средство, чтобы уменьшить неприятные ощущения;
выпить противоаллергический препарат, это поможет избавиться от зуда.
Помощь врача можетInsect bites and stings / NHS понадобиться, если слепень укусил человека за горло, рот или около глаза. Также нужно обратиться к медикам, когда отёк и зуд не проходят несколько дней или усугубляются, вокруг укуса в радиусе 10 сантиметров и больше появились краснота и/или опухоль. Идите к специалисту, если из раны течёт кровь или гной, увеличиваются лимфоузлы или ваши симптомы напоминают грипп.
Когда нужна срочная помощь
Изредка после укуса насекомого развивается тяжёлая аллергическая реакция. Звоните в скорую, если заметите такие симптомы:
затруднённое дыхание или хрипы;
опухшее лицо, рот или горло;
плохое самочувствие, тошнота;
головокружение или слабость;
учащённое сердцебиение;
затруднённое глотание;
внезапные потери сознания.
Как избежать укусов слепней
Для этого соблюдайте простые правила:
Надевайте вещи с длинными рукавами и брюки, если собираетесь на природу.
Обрабатывайте одежду репеллентами, которые отгоняют насекомых.
Закрывайте окна и двери москитными сетками.
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