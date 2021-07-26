Что делать с укусом слепня

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Если появляется тяжёлая аллергия, надо действовать срочно.Слепни — это летающие насекомые, самцы которых питаются нектаром цветов, а самки — кровососущие. Они обитают повсюду, а наиболее активны в солнечную и тёплую погоду. Эти насекомые могут нападать на животных и человека.Обычно после укуса слепня паниковать не стоит, поболит и пройдёт. Врачебная помощь понадобится только в исключительных ситуациях.Что происходит при укусе слепняВ слюне насекомых содержатся белки, которые вызывают иммунную реакцию. Поэтому на месте укуса появляются красное зудящее пятно, волдырь и отёк. Иногда симптомы возникают сразу, а бывает, что через несколько часов. Обычно всё проходит в течение 2–3 дней.Что делать после укуса слепняЧаще всего с проблемой можно справиться самостоятельно. Попробуйте:промыть место укуса водой с мылом;приложить холодный компресс из ткани или пакет со льдом;не чесать и не царапать волдырь, иначе можно занести туда инфекцию;принять безрецептурное обезболивающее средство, чтобы уменьшить неприятные ощущения;выпить противоаллергический препарат, это поможет избавиться от зуда.Помощь врача можетInsect bites and stings / NHS понадобиться, если слепень укусил человека за горло, рот или около глаза. Также нужно обратиться к медикам, когда отёк и зуд не проходят несколько дней или усугубляются, вокруг укуса в радиусе 10 сантиметров и больше появились краснота и/или опухоль. Идите к специалисту, если из раны течёт кровь или гной, увеличиваются лимфоузлы или ваши симптомы напоминают грипп.Когда нужна срочная помощьИзредка после укуса насекомого развивается тяжёлая аллергическая реакция. Звоните в скорую, если заметите такие симптомы:затруднённое дыхание или хрипы;опухшее лицо, рот или горло;плохое самочувствие, тошнота;головокружение или слабость;учащённое сердцебиение;затруднённое глотание;внезапные потери сознания.Как избежать укусов слепнейДля этого соблюдайте простые правила:Надевайте вещи с длинными рукавами и брюки, если собираетесь на природу.Обрабатывайте одежду репеллентами, которые отгоняют насекомых.Закрывайте окна и двери москитными сетками.