Продолжительный пассивный отдых может быть опасным для здоровья

Длительное безделье, которым сопровождается, например, продолжительный отпуск, может отрицательно воздействовать на человеческий организм. Ученые доказали, что пассивный отдых может приводить к активизации хронических болезней.Ученые из Ливерпульского университета (Великобритания) и их коллеги из Университета Эрлангена (Германия) провели совместное исследование, по итогам которого определили, что продолжительный отдых, во-первых, вредит когнитивным функциям, и во-вторых, бьет по физическому здоровью. Такие выводы были получены экспериментально — по итогам двух недель наблюдений за группой добровольцев 35-40 лет."За две недели пассивного отдыха у добровольцев стало заметно больше жировых отложений и меньше мышечной массы. Мы зафиксировали выраженное ухудшение умственных способностей, и, что самое опасное, ничегонеделание на протяжении значительного времени может провоцировать активизацию всех имеющихся хронических заболеваний", — говорят авторы исследовательского проекта.Для того, чтобы защититься от опасных последствий пассивного отдыха, нужно заниматься спортом или какой-то физической активностью даже в периоды безделья. "Нельзя игнорировать умственные и физические нагрузки, если вы хотите сохранить свой организм в работоспособном состоянии", — резюмировали ученые.