Микробиом поможет лечить аутизм на ранней стадии

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Новое исследование, представленное в журнале Gut, предполагает, что у детей с аутизмом есть особый микробиом. Он не связан с особенностями диеты и отличается недостаточно развитым диапазоном и объемом бактерий.В частности, было обнаружено меньше бактерий, связанных с активностью нейротрансмиттеров, и пять видов бактерий, обычно не встречающихся в кишечнике детей без аутизма. Эти данные позволяют предположить, что у детей с аутизмом есть характерный профиль микробиома. Эти сведения могут использоваться для лечения на ранней стадии.Ранее было высказано предположение, что помимо генетических факторов, микробиом кишечника может играть определенную роль в расстройствах аутистического спектра. И данные свидетельствуют о том, что путь между кишечными бактериями и центральной нервной системой, называемый осью кишечник-мозг, оказывает глубокое влияние на социальное поведение.Ученые сравнили диапазон, объем и связанные функции бактерий в образцах стула 128 китайских детей, 64 из которых страдали расстройством аутистического спектра, а 64 нет. Факторами, наиболее тесно и независимо связанными с составом микробиома в образцах стула, были возраст, аутизм и вес (ИМТ). Диета не имела большого значения.