Шесть простых привычек, помогающих сбросить лишний вес

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Шаг за шагом меняйте свой образ жизни.Внесение нескольких небольших изменений в утренний распорядок поможет сбросить вес — причем без финансовых сложений.Нутрициолог Ольга Усенко рассказала в Instagram, какие привычки помогут вам эффективно похудеть.Топ-6 утренних привычек для похудения:1. Ешьте завтрак с высоким содержанием белкаТо, что вы едите на завтрак, может определить курс на весь день. Он определяет, будете ли вы чувствовать себя сытым и довольным до обеда или будете что-то кусочничать.2. Пейте побольше водыНачните утро со стакана или двух воды — это простой способ ускорить похудение. Так же вода помогает притупить чувства голода и снижает количество потребляемой пищи.3. ВзвешивайтесьЕсли у вас есть потребность делать это каждый день, делайте, если вас это мотивирует и сдерживает в течение дня, чтобы не сорваться, то это будет тоже хороший инструмент, но главное, чтобы это не влияло на психику и сильную гонку, анализируйте и если чувствуете зависимость от этого, тогда переходите на взвешивание раз в неделю.4. Будьте внимательныВнимательность — это практика, которая включает в себя полное сосредоточение на настоящем моменте и осознание своих мыслей и чувств. Концентрация на приеме пище помогает организму правильно усваивать пищу, не переедать, ощущать вкус еды и получать от неё удовольствие.5. Делайте зарядку и контрастный душЭто то, что поможет раскачать организм и получить от него максимальный результат.6. Соберите с собой свой перекус и обед.Так вы точно продержитесь на своём рационе.Это то, что может сделать каждый из нас совершенно бесплатно и без усилий.Нужно только немного поменять свои привычки утром. Похудение — это образ жизни, а не отрезок времени.