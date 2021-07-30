Перекусы и отказ от завтрака: развеиваем мифы о правильном питании

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Советов по поводу правильного питания сейчас очень много. Глаза разбегаются! И как же найти то, что действительно работает, ведь один эксперт говорит, что молочные продукты - это хорошо, другой - обратное. Мы поговорим сегодня о мифах, которые сложились вокруг сферы питания, и развеем самые устойчивые из них.Миф №1. Завтрак - самый важный прием пищиОдин из главных мифов о правильном питании. Если вы не хотите есть с утра, в этом нет ничего страшного. Не нужно насильно засовывать себе в рот кусок хлебца, вместо этого лучше подождать, пока вы на самом деле проголодаетесь.Согласно исследованиям, наоборот, люди, которые едят меньшее количество раз в день, быстрее худеют.Миф №2. Нужно исключить продукт из рациона при непереносимостиОтметим, что речь идет не об аллергии, а именно о непереносимости.Если совсем исключить из рациона какой-то продукт, высок риск недополучить содержащиеся в нем питательные элементы. Например, многие взрослые не переносят лактозу. Однако она - источник питания для полезных представителей кишечной микрофлоры.При этом страдать также не следует. Если у вас появились неприятные симптомы после употребления какого-либо продукта, сделайте перерыв. Но потом начните употреблять его небольшими порциями, постоянно их увеличивая. Выясните, при каком количестве вам станет плохо, и употребляйте его в меру.Миф №3. Перекусы ни к чему хорошему не ведутНа самом деле, это спорное утверждение. Смотря чем перекусывать. Если между основными приемами пищи вы балуетесь чипсами и шоколадками, оказывается, это и не миф вовсе.В качестве правильного перекуса, который не отразится на фигуре, подойдет бутерброд с лососем или творог. Фрукты же - это не лучший вариант, так как они резко повышают уровень глюкозы в крови.Миф №4. Два литра воды в день нужны всемКонечно, достаточное количество воды организму необходимо, но откуда взялась такая цифра? Два литра - это примерно восемь стаканов. Никаких научных подтверждений пользы этой “нормы” нет.Наш организм сам прекрасно понимает, когда ему нужна вода, и подает сигнал - жажда.Кроме того, не стоит забывать, что влагу мы получаем еще и с другими напитками, супом и т.д.На этом мифы закончились. Однако мы дадим вам пару советов, как придерживаться правильного питания без особых стараний и не сорваться.Измеряйте порции в ладошкахЧасто в рекомендациях по правильному питанию мы видим - треть тарелки должны занимать овощи, треть белки и углеводы. Но как выверить это количество? Не всегда под рукой есть весы.Все просто! Одна порция - это сколько помещается в вашей ладошке. При этом овощей лучше употреблять в два раза больше.Количество же полезных жиров соответствует размеру вашего большого пальца.Получайте удовольствие от едыНе стоит перекусывать на бегу, ведь так вы даже не замечаете, что поели. Чувство насыщения очень важно. Накройте стол, пригласите друзей и близких, включите приятную музыку - такой ужин вы запомните надолго. Это поможет вам не сорваться на вредные продукты.