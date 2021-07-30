Богатая флавоноидами пища поможет сохранить когнитивное здоровье – исследование

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Исследование, опубликованное в Neurology, показало, что регулярное употребление цветных продуктов – паприки, клубники, вишен и других – может поддержать здоровье мозга.Флавоноиды – биологически активные компоненты растительного происхождения, которые считают сильными антиоксидантами. Их источник в пище – различные овощи и фрукты, включая ягода. Считается, что недостаток антиоксидантов в организме может играть роль в снижении когнитивных способностей по мере старения. Ученые из Гарвардского университета проверили, связано ли употребление пищи, богатой флавоноидами, с динамикой ухудшения когнитивного здоровья.В исследовании принимали участие почти 50 тысяч женщин и около 28 тысяч мужчин, средний возраст которых был 48 лет и 51 год соответственно. За ними наблюдали в течение 20 лет. Участники периодически заполняли подробные анкеты с указанием своего рациона. Ученые рассчитали, какое количество разных видов флавоноидов содержала их пища и как часто те их употребляли.В течение исследования когнитивные способности частников проверяли два раза при помощи простых тестов. Они включали вопросы вроде «Испытываете ли вы больше сложностей при вспоминании недавних событий?», «Стало ли вам сложнее запомнить короткий список предметов?». Ученые указывают, что такого обследования достаточно для скрининга нарушений памяти.Участники исследования, которые потребляли наибольшее количество флавоноидов с едой, получали около 600 миллиграмм этих веществ в сутки. В группе с наименьшим потреблением флавоноидов дневной рацион включал 150 миллиграмм этих антиоксидантов. Для сравнения, 100 грамм клубники содержат около 180 миллиграмм, а 100 грамм яблок – около 113 миллиграмм флавоноидов.У участников из группы с наибольшим потреблением флавоноидов риск снижения когнитивных способностей был на 20% ниже, чем у людей, в рационе которых их было минимальное количество.Наиболее полезными для когнитивного здоровья оказались флавоны – флавоноиды желтых и оранжевых фруктов и овощей. Антоцианины голубики и вишни оказались немного менее активными в этом отношении.«Люди, которые продемонстрировали в нашем исследовании лучшие результаты со временем, съедали ежедневно не менее половины порции таких продуктов, как апельсины, сельдерей, грейпфрут, яблоки или груши. Возможно, другие компоненты этих продуктов также играли роль. Однако похоже, что флафоноиды и антоцианины хорошо способствуют улучшению здоровья мозга в долгосрочной перспективе», – рассказал Уолтер Уиллетт (Walter Willett), ведущий автор исследования.Одним из ограничений исследования являлось то, что участники могли неточно вспоминать состав своего рациона.