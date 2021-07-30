Пульмонолог рассказал о коварстве электронных сигарет

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Электронные сигареты становятся все более популярными в обществе, а также способствуют росту популярности курения среди подростков. Считается, что электронные сигареты менее вредны для здоровья, чем обычные, но пульмонолог Сергей Пурясев заявил, что это опасный миф. Врач поговорил с корреспондентами Федерального агентства новостей."Электронные сигареты провоцируют такой же вред, как традиционные. И даже более того — они очень коварны именно тем, что люди считают их менее опасными. В реальности в такой продукции столько же канцерогенных веществ, сколько и в обычных сигаретах. Электронные сигареты вызывают токсическое поражение ткани легких", — сказал пульмонолог Пурясев.Эксперт пояснил, что на электронные сигареты часто подсаживаются люди, которые планировали бросить курить. Но в итоге при использовании электронных сигарет в организм попадают значительные дозы никотина, которые даже могут провоцировать проблемы с желудочно-кишечным трактом."Часто бывает так, что человек, который курит обычные сигареты, думает, что переход на электронные аналоги поможет ему бросить курить. Считается, что электронные сигареты менее опасны, но это всего лишь заблуждение, к тому же очень опасное", — заключил специалист, добавляя, что проблема усугубляется недостатком достоверной информации.