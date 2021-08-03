Названы тревожные признаки атеросклероза

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Очень важна ранняя диагностика.Борьбу с проявлениями атеросклероза — сужения артерий из-за накопления бляшек — стоит начинать сразу после появления первых симптомов.По мнению врачей, зачастую люди воспринимают эту болезнь как признак приближающего старения, избежать которого не удастся. Напротив, ранняя диагностика и лечение способны защитить организм от этого недуга. «Заболевание может привести к нехватке крови и кислорода в различных тканях вашего тела или к отрыву кусочков налета и образованию тромба», — утверждают специалисты.Характерными признаками атеросклероза специалисты называют хроническую слабость, затрудненное дыхание, головную боль и онемение лица. К ним же относятся боль в груди, рвота, кашель, потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания, а также онемение и боль в конечностях.Ранее ученые Университета Оксфорда (Великобритания) и Университета Гамбурга (Германия) указали на заболевания, которые свидетельствует о высоком риске развития слабоумия и деменции в старости. Речь идет о проблемах со слухом в молодом и взрослом возрасте.