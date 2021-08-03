Секреты естественного похудения

Потеря веса может и не быть очень сложным процессом, если подойти к нему с умом. Помимо традиционного ограничения калорийности и увеличения количества физических нагрузок важно обращать внимание на некоторые мелочи.Начните день с лимона. Это богатый источник витамина С, который освежает в летние месяцы. Начинайте свой день с лимонного сока, выжав некоторое количество лимона в стакан тёплой воды. Это сохранит всю внутреннюю систему организма в чистоте, способствуя выделению токсинов и отходов. А лимонная кислота поможет сжигать жир.Пейте зеленый чай. Современные исследования показывают бесконечные преимущества зелёного чая для здоровья и красоты. Этот напиток предпочтительнее любого другого из-за высокого содержания антиоксидантов. В нём содержатся полифенолы. Употребления зелёного чая без сахара помогает худеть за счёт окисления жиров и выведения из организма избытка воды.Фенхель после еды. Это растение тоже помогает при похудении, поскольку предотвращает повреждения от окисления. Фенхель богат минералами, является низкокалорийным продуктом. Он также снимает воспаления и помогает пищеварению. Пожуйте немного фенхеля после еды.Сладкие дыни. Дыня не содержит много калорий, зато богата витаминами и минералами, помогающими худеть. Дыня препятствует накоплению жира, особенно на животе. И не она одна - грейпфрут помогает сжигать жир и худеть. Полезными в этом плане являются такие овощи как брокколи и капуста, за счёт содержания антиоксидантов.Никаких экстремальных диет. Ни в коем случае не прибегайте к помощи экстремальных диет, вызывающих дефицит питательных веществ и ухудшающих внешний вид. После быстрого и резкого похудения вам гарантируется выпадение волос, тусклость кожи, ломкость ногтей и тому подобное. Если вы хотите рискнуть своим здоровьем для того, чтобы весы показали чуть более приемлемый результат, то вы можете вместе со своим здоровьем потерять и красоту.