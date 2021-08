Медики предупредили о побочных свойствах авокадо

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Не только польза.Авокадо в последнее время превратился в один из главных символов здорового питания. Причина в том, что в нем содержится большое количество мононенасыщенных жиров и других полезных питательных веществ. Однако употребление слишком большого количества авокадо может вызвать неприятные побочные эффекты, о которых большинство не догадывается.МигрениАвокадо содержат много тирозина – это такая аминокислота, которая естественным образом расщепляется в организме на тирамин. Исследования показали, что именно он вызывает мигрени, а также повышает артериальное давление. По данным Национального фонда головной боли, авокадо является одним из продуктов, которые следует «употреблять с осторожностью».Синдром раздраженного кишечника (СРК)В авокадо много натуральных подсластителей, которые используются в жевательных резинках, диетических напитках и мороженом. Речь идет о сорбитоле, который не всасывается в кровоток, а попадает в кишечник пишет Eat This Not That. Поэтому продукт может вызвать синдром раздраженного кишечника, дискомфорт или вздутие живота.Аллергические реакцииПри большом количестве авокадо в рационе у некоторых людей может развиться аллергическая реакция, например, зуд в ротовой полости или в горле. Как утверждается в исследовании, опубликованном в журнале Biochemical Society Transactions, 30-50% тех, кто страдает от аллергии на латекс, также чувствительны к авокадо.Увеличение весаАвокадо – достаточно калорийный продукт, рассказывает диетолог Лиза Московиц, генеральный директор NY Nutrition Group. Несмотря на его полезные питательные свойства, чрезмерное употребление авокадо (более одной штуки в день) может привести к увеличению жировых отложений.