Названо новое опасное последствие COVID-19
В первые две недели после перенесенного заболевания существенно возрастает риск сердечного приступа и ишемического инсульта, сообщает НСН.
Исследование охватило свыше 86 тысяч человек.
Их средний возраст составил 48 лет. Ученые сравнили состояние сердечно-сосудистой системы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, и людей, которые не были заражены. Оказалось, что COVID-19 повышает риск опасного приступа в три раза.
Ученые отметили, что эта взаимосвязь прослеживалась у людей разного пола и возраста, вне зависимости от наличия или отсутствия хронических заболеваний. Также отмечается, что коронавирус способен обострять уже имеющиеся болезни.
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