«Умный» инсулин полностью автоматизирует контроль сахара в крови

Инсулинозависимые пациенты с диабетом должны постоянно отслеживать уровень сахара в крови. Но профессор Университета Индианы Майкл А. Вайс призывает изменить сам подход.Инсулин, который после введения адаптируется к уровню сахара, может стать реальностью. Профессор и его коллеги разработали «переключатель», активируемый с помощью простого сенсора, улавливающего сахар. Этот «переключатель» внедрили в структуру инсулина и получилась автономная система.По словам ученых, в структуре инсулина есть один защитный элемент, напоминающий шарнир. В закрытом состоянии он призван поддерживать стабильность гормона. А в открытом состоянии позволяет инсулину работать, то есть, снижать уровень сахара. Специалисты создали искусственный “шарнир”, который должен закрываться автоматически, когда уровень сахара в крови падает.Раскрытие будет разрушать внутреннюю связь, предназначенную для стабилизации неактивной формы инсулина, тем самым, обеспечивая взаимодействие с рецептором этого гормона в теле. Пока создан прототип, реагирующий на фруктозу. Но ученые уверены, что получить работающую версию, чувствительную к глюкозе, не будет проблемой.