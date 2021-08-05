Врач раскрыла последствия мытья ржавой водой

После длительного отключения воды или из-за технических неполадок из крана может идти ржавая вода. Понятно, что не стоит такую воду использовать для приготовления блюд или мытья фруктов и овощей, но можно ли ей мыться? На этот вопрос ответила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.Несмотря на то, что мытья ржавой водой по собственному желанию никто не захочет, никакого фатального вреда для здоровья это не принесет."Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников".А большое количество железа, растворенного в воде, само по себе не страшно для большинства людей.Но вот внешность такая вода подпортить может. Не стоит мыть ржавой водой голову - это повлечет неприятности. На светлых волосах и вовсе может появиться нежелательный оттенок."Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут".