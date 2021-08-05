Врач раскрыла последствия мытья ржавой водой
Несмотря на то, что мытья ржавой водой по собственному желанию никто не захочет, никакого фатального вреда для здоровья это не принесет.
"Стоит понимать, что кожа – это самый мощный барьер. Это не губка, здоровая кожа в себя не впитывает ничего за исключением каких-то лекарственных препаратов с добавлением молекул-проводников".
А большое количество железа, растворенного в воде, само по себе не страшно для большинства людей.
Но вот внешность такая вода подпортить может. Не стоит мыть ржавой водой голову - это повлечет неприятности. На светлых волосах и вовсе может появиться нежелательный оттенок.
"Чтобы его вывести, необходимо будет обратиться к мастеру, которому придется изрядно потрудиться. Ведь желтоватый оттенок выводят, вновь осветляя волосы. Волосам в этом случае не позавидуешь – чем чаше они подвергаются действию химических реагентов, тем более ломкими они будут".
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