Названы причины, по которым не стоит спать с питомцем

Многие привыкли пускать в свою постель питомца, однако есть ситуации, в которых лучше от этого отказаться.Одной из главной причин отказа от сна с любимцем может стать пик активности животного ночью, ведь игривость питомца может стать причиной недосыпа и неполноценного восстановления в то время, когда организму просто необходимо восполнить растраченную днем энергию.Так же, от этой привычки следует избавиться, если у человека стали проявляться признаки аллергической реакции. Шерсть животных может выступать аллергеном, воздействие которого приводит к непредсказуемым и опасным реакциям.Еще одной причиной выступает безопасность животного. Если кошка или собака карликовой породы, или маленького размера из-за возраста не стоит списывать со счетов рис его задавить.Если же животное пробирается в кровать без вашего разрешения, необходимо соблюдать правила гигиены: менять постельное белье не реже одного раза в неделю, чаще мыть полы, уделяя особенное внимание прихожей. Важно избавить питомца от паразитов и всевозможных заболеваний: глисты, блохи, лишай, клещи.