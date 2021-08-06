Как снизить уровень сахара без лекарств: 4 здоровых способа контролировать диабет 2 типа
Регулярное упражнение
Регулярные упражнения не только помогают контролировать свой вес, что помогает повысить уровень сахара в крови, но и повышают чувствительность к инсулину. Это также помогает вашим мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снижает общий уровень.
Не нужно переусердствовать - быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы и плавание - все это менее эффективные способы выполнения регулярных упражнений.
Управляйте углеводами и порциями
Употребление слишком большого количества углеводов может вызывать повышение уровня сахара в крови.
Контроль порций - лучший способ контролировать потребление углеводов и, следовательно, снизить уровень сахара в крови.
Есть несколько способов помочь себе контролировать размер порций и не дать себе переедать. Использование тарелок меньшего размера, проверка размеров порции на этикетках и ведение дневника питания - все это эффективные способы уменьшения размеров порций.
Медленный прием пищи также является признанным способом уменьшить количество еды: после еды ваш кишечник подавляет гормон грелин, который контролирует чувство голода, а также высвобождает гормоны сытости.
Выбирайте правильные продукты
Продукты с низким гликемическим индексом могут помочь снизить уровень сахара в крови, и их важно иметь наряду с контролируемым потреблением углеводов.
К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:
• булгур
• ячмень
• йогурт
• овес
• бобы
• чечевица
• бобовые
• некрахмалистые овощи
Яблочный уксус является помощником в контроле уровня сахара в крови, так как способствует снижению уровня сахара в крови натощак и может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Смешайте столовую ложку со стаканом воды и выпейте перед едой, чтобы добиться наилучшего эффекта.
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