Как снизить уровень сахара без лекарств: 4 здоровых способа контролировать диабет 2 типа

Высокий уровень сахара в крови возникает, когда ваше тело не вырабатывает достаточно или не эффективно использует инсулин, гормон, отвечающий за регулирование глюкозы в крови. Хотя это ключевой признак диабета, он также характерен для людей без него, а мониторинг и регулирование его уровня поможет вам оставаться здоровым.Регулярное упражнениеРегулярные упражнения не только помогают контролировать свой вес, что помогает повысить уровень сахара в крови, но и повышают чувствительность к инсулину. Это также помогает вашим мышцам использовать глюкозу для получения энергии и сокращения мышц, что снижает общий уровень.Не нужно переусердствовать - быстрая ходьба, езда на велосипеде, танцы и плавание - все это менее эффективные способы выполнения регулярных упражнений.Управляйте углеводами и порциямиУпотребление слишком большого количества углеводов может вызывать повышение уровня сахара в крови.Контроль порций - лучший способ контролировать потребление углеводов и, следовательно, снизить уровень сахара в крови.Есть несколько способов помочь себе контролировать размер порций и не дать себе переедать. Использование тарелок меньшего размера, проверка размеров порции на этикетках и ведение дневника питания - все это эффективные способы уменьшения размеров порций.Медленный прием пищи также является признанным способом уменьшить количество еды: после еды ваш кишечник подавляет гормон грелин, который контролирует чувство голода, а также высвобождает гормоны сытости.Выбирайте правильные продуктыПродукты с низким гликемическим индексом могут помочь снизить уровень сахара в крови, и их важно иметь наряду с контролируемым потреблением углеводов.К продуктам с низким или средним гликемическим индексом относятся:• булгур• ячмень• йогурт• овес• бобы• чечевица• бобовые• некрахмалистые овощиЯблочный уксус является помощником в контроле уровня сахара в крови, так как способствует снижению уровня сахара в крови натощак и может помочь улучшить чувствительность к инсулину. Смешайте столовую ложку со стаканом воды и выпейте перед едой, чтобы добиться наилучшего эффекта.