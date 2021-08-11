Тренер рассказал, как мотивировать себя бегать

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Тренер Бегового сообщества Павел Кондрашев поделился лайфхаками, которые смогут стать дополнительными стимулами выходить на пробежку, даже если одолевает лень.Первое, что рекомендует специалист приобрести желаемые аксессуары и одежду для тренировок. По его словам такие, на первый взгляд мелочи, могут в корне изменить самоощущение и будут отличным стимулом организовать для себя тренировку на свежем воздухе.Не лишним будет частая смена маршрутов для пробежек. Эмоциональная усталость от привычных видов района может здорово навредить мотивации. Поэтому, чтобы занятия бегом не наводили скуку Кондрашев советует относиться к ним, как к приключению и экскурсии.Отличной мотивацией являются тренировки в группах. Такие тренировки могут привлекать не только, как способ добиться желаемых форм тела, а и стать способом выговориться или отвлечься от повседневных проблем в процессе общения с единомышленниками.Важным фактором снижения мотивации, эксперт называет ложные надежды по поводу быстрых результатов тренировок, будь то преодоление желаемой дистанции или снижение массы тела. Он объяснил, что начинать нужно с малых целей и повышать сложность пробежек постепенно.