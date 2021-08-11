Названы тревожные признаки сахарного диабета второго типа

Важно вовремя заметить заболевание.О том, какими бывают признаки и симптомы сахарного диабета 2 типа.Лишний весОдним из главных признаков сахарного диабета — а зачастую даже его провокаторов — является активный набор избыточного веса. При чем, пропорция тут прямая: чем больше лишних килограмм, тем выше риск заболеть диабетом. К счастью, похудение и возвращение в форму наоборот снижают эту вероятность.Частые позывы в туалетЕсли организм человека вырабатывает слишком мало инсулина (гормона, который транспортирует клетки глюкозы и таким образом обеспечивает нас энергией), глюкоза начинает накапливаться в крови и переходит в мочу. Как результат — человек начинает чаще ходить в туалет, а также постоянно чувствует жажду. В целом стоит запомнить, что частые мочеиспускания и неспособность напиться — наиболее распространенные симптомы сахарного диабета.Зрение стало размытымВысокий уровень сахара в крови создает условия для накопления глюкозы в хрусталике глаза. По этой причине человеку становится трудно фокусироваться и его зрение падает.Потеря веса без причиныКак правило, такое явление — это симптом сахарного диабета 1 типа, но иногда подобное происходит и при диабете 2 типа. Когда организм не вырабатывает инсулин, глюкоза, поглощаемая нами из пищи, не может использоваться для производства энергии. Как результат, быстрее сжигаются жиры, и человек стремительно теряет вес.Вокруг шеи появляется «темное кольцо»Не самый характерный признак сахарного диабета, однако порой случается. Обусловлен тем, что рецепторы кожи начинают производить слишком много пигмента.