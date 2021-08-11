Названы тревожные признаки сахарного диабета второго типа
О том, какими бывают признаки и симптомы сахарного диабета 2 типа.
Лишний вес
Одним из главных признаков сахарного диабета — а зачастую даже его провокаторов — является активный набор избыточного веса. При чем, пропорция тут прямая: чем больше лишних килограмм, тем выше риск заболеть диабетом. К счастью, похудение и возвращение в форму наоборот снижают эту вероятность.
Частые позывы в туалет
Если организм человека вырабатывает слишком мало инсулина (гормона, который транспортирует клетки глюкозы и таким образом обеспечивает нас энергией), глюкоза начинает накапливаться в крови и переходит в мочу. Как результат — человек начинает чаще ходить в туалет, а также постоянно чувствует жажду. В целом стоит запомнить, что частые мочеиспускания и неспособность напиться — наиболее распространенные симптомы сахарного диабета.
Зрение стало размытым
Высокий уровень сахара в крови создает условия для накопления глюкозы в хрусталике глаза. По этой причине человеку становится трудно фокусироваться и его зрение падает.
Потеря веса без причины
Как правило, такое явление — это симптом сахарного диабета 1 типа, но иногда подобное происходит и при диабете 2 типа. Когда организм не вырабатывает инсулин, глюкоза, поглощаемая нами из пищи, не может использоваться для производства энергии. Как результат, быстрее сжигаются жиры, и человек стремительно теряет вес.
Вокруг шеи появляется «темное кольцо»
Не самый характерный признак сахарного диабета, однако порой случается. Обусловлен тем, что рецепторы кожи начинают производить слишком много пигмента.
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