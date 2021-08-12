ТОП-12 продуктов, из-за которых появляется целлюлит

Их употребление лучше сократить.Целлюлит – давняя проблема миллионов людей. К тому же, не только женщин, как многие считают, но и мужчин.Не все знают, но пища, которую мы потребляем, также может быть причиной появления целлюлита. «Опасные» продукты питания назвала тренер Анастасия Полтавская.Продукты, из-за которых появляется целлюлитНаше питание оказывает прямое влияние на то, ?как мы выглядим. Поэтому покажу вам список ?продуктов, которые могут вызвать или усугубить ненавистный целлюлит,– отметила Полтавская.?1. Изделия из белой мукиБелая мука содержит очищенные углеводы. Попадая в организм, они трансформируются в сахар, а затем в глюкозу. ?Она разрушает коллаген и провоцирует развитие целлюлита. ?2. Роллы?????Многие считают, что роллы – диетический продукт. Однако это в корне неверно. Ведь большинство из них содержат майонез, сыр и, конечно же, рафинированные углеводы в виде белого риса. ?Последние, к слову, очень калорийны и задерживают жидкость в организме.3. Конфеты без сахара и подсластителиПо словам тренера, продукты, в которых нет сахара, содержат подсластители и консерванты. Они могут трансформироваться в «апельсиновую корку» на теле.4. Соевый соусАнастасия Полтавская пояснила, что сам соус не вызывает целлюлит, но если проблема уже есть, она может усугубиться из-за этого продукта. Все дело в том, что соус содержит много соли.5. АлкогольВсем известно, что спиртные напитки создают повышенную нагрузку на организм. Происходит ненормальное распределение жидкости внутри и появляются отеки.6. Заправки для салатовСахар и соль в составе подобных продуктов негативно влияет на состояние тела и кожи – целлюлита станет больше.7. Молочные продуктыОсновным агрессором в составе молочной продукции является белок казеин. По словам тренера, он приводит к целлюлиту.8. Зернистый творог и сырЗернистый творог – это особый вид рассыпчатого творога, который отличается по консистенции. Представляет собой зерна творога, залитые слегка подсоленными свежими сливками. Продукт сохраняется в подсоленной среде, поэтому не стоит объедаться им. Итог – задержка воды и целлюлит,– пояснила Анастасия Полтавская.9. Газированные напитки и сокиБыстрые углеводы приводят к повышенной выработке инсулина. Последний в свою очередь увеличивает размеры и количество жировых клеток, которые удерживают жидкость. Это становится причиной ухудшенного кровообращение – появляется целлюлит.10. Снеки, сладости и сухофруктыПри употреблении этих продуктов сахар, который в них содержится, быстро усваивается, вызывает резкое повышение уровня глюкозы и провоцирует появление целлюлита.11. ДеликатесыБекон, мясные деликатесы и прочие гастрономические изыски кажутся приятным и легким перекусом. Но при небольшом объеме они зачастую содержат около половины суточной нормы соли. Из-за этого вода задерживается в тканях и прибавит лишние килограммы, сделав целлюлит более заметным,– рассказала специалист.12. КофеЛюбимый напиток миллионов также может привести к целлюлиту. Это связано с тем, что кровоток из-за кофеина замедляется. В жировые ткани поступает меньше крови, обмен веществ происходит медленнее.