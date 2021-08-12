Искусственные антитела могут защищать от малярии

Уникальное исследование показало, что искусственно созданные антитела могут обеспечить защиту от одной из самых коварных инфекций на планете - малярии. Вполне возможно, что в будущем её будут лечить именно с помощью лабораторных клеток.Малярия может войти в растущий список инфекционных болезней, профилактики которых можно достичь с помощью созданных в лаборатории антител. В ходе необычного исследование 9 человек, получивших моноклональные антитела, намеренно вступали в контакт с комарами, переносящими малярийного паразита. Никто из них впоследствии не заразился, и полученная ими защита сохраняется уже в течение более полугода. Правда, исследование является слишком малым по объему для того, чтобы можно было сделать твердые выводы по поводу эффективности моноклональных препаратов.Но эксперты в области борьбы с малярией всё равно впечатлены относительным доказательством того принципа, что созданные в лаборатории антитела эффективно защищают от малярии. Производство подобного рода моноклональных антител высокозатратно, и для многих развивающихся стран оно просто недоступно по финансовым показателям. Но данная работа может послужить основой для новых вакцин против малярии которые придут на смену тем, что уже широко используются. А данные вакцины можно распространять и в бедных странах. К примеру, одним из активных покупателей таких вакцин является американский филантроп и миллиардер Билл Гейтс.Исследование показывает важность нацеливания иммунной реакции человеческого организма на критическую область белка, производимого спороподобной стадией Plasmodium falciparum, ответственного за большинство смертей от малярии в мире. Эти антитела связываются с небольшой частью белка циркумспорозоитов (CSP), который покрывает поверхность спорозоитов.