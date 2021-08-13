Веганское питание сокращает риск болезней сердца

Самое время отказаться от любимых сосисок и колбасы. Следование растительной диете уменьшает вероятность болезней сердца на 52%, как показало исследование.Преимущественно веганская диета, состоящая из продуктов растительного происхождения, может уменьшить риск болезней сердца на 52%. Большое разнообразие фруктов и овощей, цельнозерновых, молочных продуктов низкой жирности, а также некоторых видов рыбы и курицы, в сочетании с семечками и бобами - всё это крайне важные компоненты здорового питания.Сегодня исследователи настоятельно рекомендуют молодым людям ограничить употребление насыщенных жиров, соли, красного мяса, сладких напитков и мучных изделий для того, чтобы в среднем возрасте надежно защитить себя от инфарктов. При этом во время предыдущих исследований их авторы не очень внимательно следили за связью между питанием и некоторыми показателями здоровья. Но уже тогда было доказано, что растительная диета может уменьшить артериальное давление, улучшить показатели холестерина и помочь похудеть. А всё это факторы риска болезней сердца.И вот теперь в ходе длительного исследования ученых из Университета Миннесоты с участием более 5 000 человек, за которыми наблюдали 30 лет, были получены новые данные. Никому из добровольцев не указывали, что им надо есть, все они следовали естественному выбору. Оказалось, что употреблявшие максимальное количество полезных продуктов преимущественно растительного происхождения реже всего сталкивались с болезнями сердца, включая инфаркты, инсульты, сердечную недостаточность или закупорку артерий. Вероятность развития болезней сердца сокращалась у них за период наблюдений на 52%.