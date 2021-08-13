Сон не помог? Несколько способов, как побороть усталость

Просыпаетесь утром после полноценного сна и уже чувствуете себя уставшей? Если подобное ощущение не проходит спустя несколько дней, а уровень стресса не выше обычного, стоит разобраться, что с этим делать.Усталость, которая проявляется постоянно, может быть симптомом синдрома хронической усталости (СХУ), от которого не отделаться более спокойным ритмом жизни и долгим сном. Со временем он начинает мешать вам вести обычную жизнь, заставляет менять планы и отменять встречи.Поставить этот диагноз непросто. Не существует анализов или тестов, которые его покажут со стопроцентной вероятностью. К тому же под этот синдром часто маскируются другие недуги, например, фибромиалгия или депрессия, и почти 90% людей так и не получают диагноза. Задайте себе эти вопросы — и если так и тянет отвечать «да», обратитесь к специалисту с серьезной жалобой.1. Чувствуете ли вы усталость после полноценного сна?Это один из самых важных признаков СХУ: сон не приносит облегчения. 8, 10, 12 часов сна — и все равно встаете разбитой. Что вызывает это состояние, до сих пор не до конца понятно, но в некоторых случаях такая усталость появляется после вирусных инфекций. Возможно, работает целая комбинация факторов: сильная реакция иммунной системы, гормональные изменения, биохимия мозга, но исследований, подтверждающих это, пока нет.2. Давно ли это у вас?Люди замечают такое состояние уже через неделю-две, но диагноз ставят только тем, у кого усталость не проходит полгода и больше. Таких всего около 5% из тех, кому тяжело вставать по утрам.3. Ухудшают ли ваше состояние активные действия?Хождение на работу, стресс, даже подъем по лестнице — всё это может стать таким сложным, что потребуются часы и даже дни на восстановление сил. Если у вас наблюдается нечто подобное, обязательно сходите к врачу.4. Есть ли у вас боли?Мигрень, боли в мышцах и суставах, а также в горле могут быть сопутствующими симптомами. Если вам диагностировали ревматоидный артрит или фибромиалгию, но лекарства не помогают, стоит поднять вопрос о синдроме хронической усталости.5. Хорошо ли работает мозг?Если вы заметили, что стали медленнее думать, вам сложнее понять написанное, ухудшилась память или в голове появился «туман», значит, пора с этим что-то делать с помощью врачей. Скорее всего, к усталости добавилась депрессия и стоит прогнать всех этих «гостей» разом.