Назван лучший продукт, который поможет предотвратить тромбоз

Для улучшения работы сердечно-сосудистой системы и профилактики тромбоза медики рекомендуют включить в рацион рыбий жир. Этот продукт помогает разжижать кровь и снижает уровень "вредного" холестерина.Густая кровь привести к инсульту и сердечному приступу. Но сначала у больного, чаще всего в ногах, развивается тромбофлебит или тромбоз глубоких вен.Поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы можно с помощью правильного питания. Добавьте в свое меню продукты, богатые омега-3 ненасыщенными жирными кислотами. Их много в рыбьем жире, а также в морской рыбе (скумбрии, сардинах, тунце) и морепродуктах.В рыбьем жире много Омега-3 жирных кислот, которые считаются невероятно полезными для сердца. Они способны снижать уровень "плохого" холестерина, который создает идеальную среду для образования сгустков и увеличивает риск закупорки артерий.А еще они укрепляют стенки сосудов, делая их более эластичными. Ученые выяснили, что в рационе взрослого человека количество омега-3 жиров составляет лишь 50-70% от жизненно необходимой нормы. Поэтому особое внимание следует уделять формированию своего пищевого рациона.