Диета Дюкана: правила, результаты и недостатки

Один из самых популярных методов похудения.Диета Дюкана — это план питания с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, разработанный Пьером Дюканом, бывшим французским врачом и самопровозглашенным диетологом.Диета, или метод Дюкана, основан на принципах пищи охотников-собирателей.Терапевт Пьер Дюкан разработал ее для пациента с ожирением. Мужчина хотел похудеть и был готов отказаться от всего, кроме мяса.Врач разработал для него диету, основанную на употреблении постного мяса, овощей и минимального количества фруктов. Дюкан включил в рацион 100 продуктов питания. По его правилам, вы можете употреблять их столько, сколько хотите, но только их.Обязательным условием также стал отказ от сахара.На первый взгляд, все хорошо. И 100 продуктов — не так мало. Большинство диет построены на ограничении углеводов и увеличении объема белковых продуктов. Сахар и белая мука также вредны, поэтому их исключают практически все диеты, не только Дюкана. Но есть серьезная нюансы.Разберемся, чем полезна, а чем и кому может навредить диета Дюкана. Рецепты также рассмотрим и оставим лучшие — для эффективного и на самом деле здорового похудения.Кто такой врач ДюканНачнем с того, что изобретатель диеты — не диетолог. Он врач общей практики.После 30 лет экспериментов и наблюдения Пьер Дюкан выпустил книгу «Я не умею худеть», которая стала бестселлером в 32 странах. А его идея сбросить 5 кг за одну-две недели, не ограничивая себя в количестве пищи, зажгла многих. Даже звезд.Знаментости, которые открыли новый метод, добавили популярности к разработке Дюкана. Дженнифер Лопес и Жизель Бюндхен использовали диету, чтобы похудеть после беременности и родов.Валлийская певица Кэтрин Дженкинс тое поддерживает форму по плану Дюкана.Но почему тогда врача вычеркнули из медицинского реестра Франции? И почему обвинили в нарушении этических принципов медицины? The Guardian объяснила: Дюкан превращает медицину в коммерческое предприятие, что противоречит принципам оказательной науки и помощи людям.Принципы диеты ДюканаБелковый режим питания с минимумом углеводов и жиров — это основа рациона за Дюкана.Медицинский портал MedicalNewsToday написал, что диета Дюкана может способствовать похудению, но исследования связывают ее с возможными осложнениями для здоровья, включая заболевания почек и печени. Кроме того, белковый рацион может и не обеспечить весь спектр питательных веществ, необходимых организму.Метод во многом повторяет кетогенных диету, при которой рацион с содержанием углеводов резко сокращается. В основе рациона — пища с высоким содержанием жиров и белков. Основная цель такого подхода — заставить организм получать энергию из жиров и белка. Высокое содержание протеина в пище помогает сбалансировать выработку инсулина и снижает выработку грелина — гормона голода. Насыщение наступает быстрее, и мы едим меньше.«Диета Дюкана имеет большие минусы. Один из них состоит в том, что при дефиците углеводов, наши надпочечники начинают работать крайне интенсивно и вырабатывать огромное количество стрессового гормона кортизола. Кортизол съедает мышцы и запасает жир. Человек начинает худеть, но в результате того, что углеводы не поступают, перестает вырабатываться достаточное количество инсулина. Начинает страдать гормональная система», — говорит диетолог Светлана Фус.Кроме того, большое количество белка, которое предполагает диета Дюкана, провоцирует появление кислой среды в организме, в связи с чем возникает нехватка минералов. Как следствие, начинают выпадать волосы и появляются проблемы с кожей.Диета Дюкана ограничивает не только углеводы, но и жиры. Безопасность и пользу такого подхода исследования не подтверждают.Поэтапная диета: атака, круиз, консолидация и закреплениеДиета Дюкана включает в себя 4 фазы. Чтобы установить продолжительность данных шагов, нужно рассчитать вес, который станет оптимальной для вашей фигуры с онлайн-калькулятором Дюкана. Его можно найти в Интернете.Продолжительность диеты Дюкана — до нескольких месяцев. При этом организм не должен испытывать никакого стресса.Таблица плана похудения за Дюкана / ©Таблица плана похудения за ДюканаОсновные правила диеты Дюканакаждый день нужно употреблять овсяные отруби;пить больше 1,5 л воды в суткизаниматься физическими упражнениями или просто гулять.Совет: перед применением диеты проконсультируйтесь с врачом индивидуально.Первый этап диеты Дюкана — АтакаВ этот период следует употреблять продукты, богатые белком, на переваривание которых организм человека тратит больше сил. Продолжительность этой фазы зависит от исходного веса и от веса, который вы хотите получить.Первая фаза длится от 2 до 7 дней. За это время вы теряете 1-4 кг.Продукты для первой фазы диетыВ фазе Атака разрешено употреблять белковую пищу: мясо индейки и курицы (без кожи), телячью печень, постную ветчину, морепродукты и рыбу в любом виде (но не жареную).Разрешено употреблять обезжиренные молочные продукты, яйца, специи, приправы, уксус, лук, чеснок, соль в небольшом количестве. И самый главный нюанс этого этапа — ежедневное употребление 1,5 ст. ложки отрубей овса.Второй этап диеты Дюкана — КруизВо второй фазе этой диеты разрешено употреблять любые овощи: сырые, вареные или запеченные в фольге баклажаны, брокколи, капусту, сельдерей, огурцы, кабачки, лук-порей, грибы, тыкву, перец, редьку, шпинат, помидоры.На этом этапе нужно исключить крахмалистые продукты: чечевицу, авокадо, бобы, горох, картофель.Избегайте употребления каш из риса и зерновых, и не забывайте об овсяных отрубях. Для того, чтобы потерять лишний вес быстрее, нужно следовать одному простому правилу — есть только тогда, когда чувствуете острый голод.Третий этап — закреплениеЗдесь очень важно закрепить полученный результат. Главное — не допустить возврата потерянных килограммов.Сейчас вы можете употреблять фрукты, хлеб (2 кусочка в день), овощи, черешню, сыр, виноград, картофель, рис, макаронные изделия, фасоль, кукурузу, горох (2 порции в неделю).Четвертая фаза диеты Дюкана — стабилизацияОсновная цель этой фазы — стабилизировать вес. Четвертая фаза этой диеты включает в себя разрешенные продукты из фазы Атака. Как утверждает сам доктор Дюкан, основываясь на личной практике, комплексный подход обеспечивает не только снижение ненужных килограммов, но и помогает сохранить хорошую фигуру при условии, что вы будете вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона.Диета Дюкана: лучшие рецептыСалат из курицей для периода Атакасоставзапеченное куриное филе,2 вареных яйца,укроп, горчица,соль,йогуртФиле и яйца нарежьте кубиками, укроп измельчите. Горчицу и йогурт смешайте — сделайте заправку. Все перемешайте и добавьте соль.Салат из кальмаров и помидоров по диете Дюкана — второй этапсоставодно филе кальмара,2 помидора,вареное яйцо,соль,нежирная сметанаКальмар отварите в подсоленной воде. нарежьте кольцами. Добавьте нарезанные помидоры и яйцо. Заправьте сметаной, посолите.Оладьи из курицы от Дюкана для третьего этапа похудениясостав400 г куриного филе,150 г нежирного творога,1 2 стакана молока,2 яйца,3 столовых ложек клетчатки,специи по вкусуИзмельчите ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите на противень с помощью ложки и запекайте 10-15 минут с каждой стороны при температуре 180 градусов.Шоколадные конфеты с какаоРецепт отлично подойдет для этапа СтабилизацияСостав3 ст. ложки сухого молока,3 ст. ложки обезжиренного молока,1 ч. ложка какао,заменитель сахараСмешайте сухое молоко с заменителем сахара и какао, добавьте обезжиренное, хорошо размешайте. Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холод. 2-3 часа — и конфеты готовы.Недостатки и опасность диеты ДюканаБелок лучше насыщает и предотвращает потерю мышечной массы — это основное объяснение белкового рациона Дюкана. Этого принципа придерживаются японская (рисовая) диета, сушка и различные виды белковых диет.Но избыток протеинов при недостатке углеводов оборачивается заболеваниями почек. Чрезмерное употребление мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов нагружает этот орган, поскольку вещества, которые являются результатом распада белковых соединений, выводятся с мочой.Диета Дюкана, как и любая другая, которая построена на ограничении определенных продуктов и превалировании других, может навредить. Результатом увлечения белковыми диетами становятся нефропатия и подагра. Поэтому, проконсультируйтесь со своим семейным врачом и обследуйтесь перед тем, как садиться на любую диету. Все они могут быть рискованными для здоровья.