Постковидный синдром длится полгода
До 30% переболевших COVID-19 и через три-четыре месяца после болезни страдают от так называемого постковидного синдрома, который заключается в сохранении некоторых неприятных симптомов. К ним относятся сильная усталость, летаргия, боли в мышцах, нарушения вкуса и обоняния, и даже лихорадка. Постковидный синдром может протекать так тяжело, что человек перестает ухаживать за собой и берёт больничный. Данный феномен отмечается всё чаще, и врачам приходится заниматься этим всерьез.
Хадижат Омарова заявила, что средняя продолжительность этого синдрома составляет полгода. При этом ПЦР-тесты показывают полное отсутствие COVID-19 в организме пациента. Впрочем, в некоторых случаях симптомы могут сохраняться целый год. По мнению Омаровой, не существует связи между тяжестью течения коронавируса и вероятностью развития постковидного синдрома. Даже легкая форма ковида может закончиться этим синдромом.
В этом случае реабилитации после перенесённого коронавируса становится потребностью почти для каждого пациента, причём её нужно начинать практически сразу, чтобы в легких не образовывалась фиброзная ткань. Но особенно актуальна подобная реабилитация именно для людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и столкнулись с поражениями легких. Это возможно в случае длительного нахождения на искусственной вентиляции лёгких.
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