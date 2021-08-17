Постковидный синдром длится полгода

Средняя продолжительность так называемого постковидного синдрома составляет до полугода. Об этом заявила эксперт Центрального НИИ эпидемиологии Хадижат Омарова.До 30% переболевших COVID-19 и через три-четыре месяца после болезни страдают от так называемого постковидного синдрома, который заключается в сохранении некоторых неприятных симптомов. К ним относятся сильная усталость, летаргия, боли в мышцах, нарушения вкуса и обоняния, и даже лихорадка. Постковидный синдром может протекать так тяжело, что человек перестает ухаживать за собой и берёт больничный. Данный феномен отмечается всё чаще, и врачам приходится заниматься этим всерьез.Хадижат Омарова заявила, что средняя продолжительность этого синдрома составляет полгода. При этом ПЦР-тесты показывают полное отсутствие COVID-19 в организме пациента. Впрочем, в некоторых случаях симптомы могут сохраняться целый год. По мнению Омаровой, не существует связи между тяжестью течения коронавируса и вероятностью развития постковидного синдрома. Даже легкая форма ковида может закончиться этим синдромом.В этом случае реабилитации после перенесённого коронавируса становится потребностью почти для каждого пациента, причём её нужно начинать практически сразу, чтобы в легких не образовывалась фиброзная ткань. Но особенно актуальна подобная реабилитация именно для людей, которые перенесли COVID-19 в тяжелой форме и столкнулись с поражениями легких. Это возможно в случае длительного нахождения на искусственной вентиляции лёгких.