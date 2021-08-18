Банан — не только вкусно

Банан славится своей калорийностью и пользой для здоровья. Он подходит даже для тех, кто страдает язвенной болезнью желудка. Пользой обладает не только сам плод, но и его кожура. Она оказывает позитивное воздействие на кожу и способствует выведению паразитов. Узнайте больше о пользе банана и его кожуры.Про бананы много говорят и пишут. Это калорийный и невероятно полезный фрукт. В 100 г банана содержится 200 ккал. Полезна не только мякоть, но и шкура этого плода.Польза банана и банановой кожурыВ банане содержатсяВысокая концентрация минерала калия. Он необходим для сердечной функции и для работы мышц.Магний, который отвечает за уровень сахара в крови и сердечный ритм.Аминокислота триптофан - трансформируется в организме в гормон радости серотонин.Витамин С – мощный антиоксидант, необходимый для иммунной защиты.Витамин B6 - необходим для работы нервной системы.Банан для здоровьяБанан – отличное средство после перенесенных заболеваний и восстановления сил.Подходит при проблемах с желудком, даже при диарее. Рекомендуется при язвенной болезни.Повышает тестостерон у мужчин (1-2 банана в день).Банан не рекомендуется тем, кто перенес инфаркт и инсульт (он сгущает кровь).Детям до 1 года употреблять не рекомендуется, чтобы не возникла аллергия.Шкура банана для здоровья и красотыОтличное косметическое средство. Содержит много витаминов и фруктовых кислот. Полезно регулярно (раз в 2-3 дня) протирать лицо внутренней стороной немного очищенной банановой шкурки.Для кожи вокруг глаз. Вырезаем квадратик, накладываем на глаза и держим 15-20 минут, слегка массируя.Полезно протирать кожу после бритья.При пигментации.Для тех, у кого сухая кожа (например, на локтях). Кожа становится более мягкой, эластичной, здоровой.После чистки зубов (протирать зубы внутренней стороной шкурки) – уходят пятна от табака и кофе и налет.Против укусов разных насекомых – снимает зуд и воспаление.В шкурке банана содержится максимум витаминов. Но чтобы бананы выдержали длительную транспортировку, шкура обрабатывается химическими средствами. Поэтому употреблять шкурку можно, предварительно вымыв в содовом растворе (1 чайная ложка на 0,5 – 1 л воды). Раствор должен быть горячим (50 градусов по Цельсию). Шкурку замачивают в составе на 15 минут. После замачивания тщательно промывают под проточной водой.Выводит паразитов. Для этого шкурку банана можно высушить. Берем бумажное полотенце в несколько слоев. Укладывается шкурка, сверху – пара слоев бумажного полотенца и груз. В течение дня 2-3 раза меняем бумажные полотенца.Использование шкурки банана в кулинарииПрименяется при приготовлении мяса для более пикантного вкуса. Вымытую шкурку выкладываем на дно сковороды (кастрюли) внутренней стороной вверх. На шкурку выкладываем мясо и готовим.