4 главных минуса отбеливания зубов

Наверное, нет такого человека, который бы отказался от белоснежной улыбки. Однако получить ее — задача не из легких, учитывая тот факт, что большинство ведет не слишком здоровый образ жизни. Многие решаются на отчаянный шаг — отбеливание. Грамотный специалист выполнит процедуру практически без последствий, а вот с чем можно столкнуться, если отдаться в руки новичку, мы и расскажем.Агрессивная процедураНесмотря на прогресс в стоматологии, отбеливание остается крайне агрессивной процедурой, которая редко проходит без последствий. Состав, который использует врач, призван разрыхлить эмаль, чтобы вывести красители и убрать жесткий налет. При этом эмаль становится более чувствительной, даже если до этого у вас не было никаких жалоб. Важно уделить внимание подбору средств по уходу за зубами уже после самой процедуры.Не каждый может стать пациентомКак мы уже говорили, агрессивное воздействие химических компонентов вызывает дискомфорт даже у пациентов с хорошей эмалью, что уж говорить о людях, у которых эмаль уже истончена. Бывает, что эмаль слишком тонкая от природы, что накладывает дополнительные трудности на врача, который будет проводить процедуру. Как правило, специалисты советую укрепить эмаль перед проведением процедуры и убедиться, что вы не испытываете болезненных ощущений.Может стать хужеЕсли вы привыкли употреблять продукты, содержащие сильные красители, будьте готовы к тому, что эффект от отбеливания продержится недолго. После процедуры необходимо следовать указанию врача и некоторое время избегать красящих продуктов, так как эмаль после отбеливания способна окрашиваться в три раза сильнее. Никакого крепкого кофе, красного вина и красящих овощей с фруктами!Осторожно — больно!Даже если вы никогда не испытывали неприятных ощущений в кресле стоматолога, отбеливание может стать для вас откровением. Болезненность может настигнуть вас уже в процессе самой процедуры. Как правило, врач должен остановиться и обработать зубы специальным составом для снижения чувствительности. Не молчите и всегда сообщайте, что вам больно, так как есть вероятность безвозвратно повредить эмаль.