Если вы хотите прожить подольше, то обращайте особое внимание на свой рацион. Причём кардинально его изменять не требуется, даже небольшие перемены дают отличный результат.Опубликованное в журнале Nature Food исследование показывает, что маленькие перемены в рационе помогают жить более долго и сохранять здоровье. Авторы исследования изучили более 58 000 продуктов и определили, что замена всего 10% ежедневного набора калорий из говядины и прочих мясных продуктов на фрукты, овощи, орехи, бобовые и некоторые морепродукты позволяет людям снизить свою углеродный след в рационе на треть. Тем самым каждый день добавляется 48 здоровых минут к продолжительности жизни. Эти небольшие целевые замены дают реальную эффективную стратегию достижения значительных преимуществ для нашего здоровья, и они не требуют никаких резких перемен в питании, который так не любят люди.Исследователи полагают, что красное мясо от коров и креветки с высокой степенью переработки относятся к числу продуктов, которые наиболее серьезно воздействуют на здоровье. За ними идут свинина, баранина и овощи из теплиц. Увеличение потребления продуктов с наибольшим содержанием питательных веществ, вроде выращенных в полях фруктов и овощей, бобовых, орехов и морепродуктов с низким уровнем воздействия производит гораздо более положительное влияние на наш организм. Эти продукты относятся к одним из наиболее важных. В пищевых группы содержатся необходимые питательные вещества.К примеру, кальций и белок считаются важными элементами в молоке, йогурте, сыре, а такие витамины, как витамин C, в изобилии присутствуют во фруктах. Крайне важно придерживаться разнообразной и сбалансированной диеты, содержащей все необходимые питательные вещества.