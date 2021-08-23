Каким должен быть идеальный завтрак?

Несмотря на заявления диетологов о том, что завтрак является самым главным приемом пищи, многие люди недооценивают его значение. Некоторые из нас не придают важности выбору продуктов для приготовления завтрака, в результате чего нашему организму не хватает некоторых веществ. А кто-то из нас и вовсе пропускает утренний прием пищи.Почему так важно хорошо завтракать?Завтрак является первым приемом пищи после ночного отдыха, и его значение для нашего здоровья очень велико:Завтрак заряжает нас энергией на весь последующий день и делает нас активными в первой половине дня.Влияет на наше настроение.Определяет уровень физической и умственной активности человека.Благодаря хорошему завтраку мы меньше едим в течение дня, а наш организм не испытывает дефицита питательных веществ.Наш организм лучше усваивает пищу, съеденную натощак.Что не рекомендуется есть на завтрак?Чаще всего люди допускают следующие ошибки при приготовлении завтрака:Злоупотребление рафинированными углеводами: белым хлебом, выпечкой, булочками, хлопьями. Из-за этого у человека повышается уровень сахара в крови, а чувство голода возвращается очень быстро. В будущем такое питание может привести к запору и другим нарушениям в работе кишечника.Слишком много сахара. Особенно это касается белого сахара. Вряд ли его можно назвать питательным продуктом: сахар не приносит никакой пользы нашему организму. А вот о таких негативных последствиях употребления сахара, как вымывание кальция и окисление естественной среды организма, приходилось слышать многим из нас. Вместо сахара рекомендуется использовать пчелиный мед, стевию или сироп агавы.Злоупотребление молочными продуктами. Многие люди плохо усваивают молоко и некоторые молочные продукты или употребляют их в слишком больших количествах. Что же делать? Лучше выбирать молочные продукты, которые не вызывают нарушений пищеварения, и отдавать предпочтение напиткам растительного происхождения, без содержания лактозы.Употребление продуктов, которые плохо сочетаются между собой, например, молочных продуктов и апельсинового сока. Это приводит к появлению проблем с пищеварением, а наше самочувствие после завтрака ухудшается.Вредные для здоровья жиры, которые содержатся в таких продуктах, как маргарин, колбасы и т. д. Такая пища наносит вред сердечнососудистой системе и является одной из главных причин полноты.Как приготовить сбалансированный завтрак?Для того, чтобы завтрак был сбалансированным, он должен содержать необходимое количество углеводов, белков, жиров и клетчатки.Благодаря такому завтраку наш организм получит необходимое количество питательных веществ, не возникнет проблем с пищеварением, мы ощутим прилив энергии и проведем в хорошем настроении весь последующий день. Также стоит обратить внимание на качество продуктов: следует отдавать предпочтение натуральной и свежей пище, а не полуфабрикатам.Необходимые продукты для завтракаНа выбор продуктов для приготовления завтрака и их сочетание оказывают влияние различные факторы: наши личные вкусовые предпочтения, возраст, образ жизни и привычки. Какие же продукты являются наиболее полезными?Цельнозерновые злаки: чаще всего это овсянка, которую можно есть без дополнительной обработки, как мюсли. Также можно приготовить овсяную кашу. Если вы любите бутерброды, то обратите внимание на качество хлеба. Лучше всего выбирать хлеб, приготовленный из цельнозерновой муки. Это может быть мука из пшеницы, спельты, ржи и других злаковых культур.Напитки растительного происхождения (из овса, риса, спельты и т. д.).Легко усваиваемые молочные продукты: творог, кефир, йогурт, легкий сыр.Орехи без тепловой обработки. Они являются богатыми источниками растительного белка. Можете есть орехи целыми или измельченными, все зависит от вкусовых предпочтений.Сухофрукты — источники полезных для нашего здоровья сахаров. Они наполнят организм энергией на весь последующий день. Попробуйте включить в свой рацион инжир, чернослив, финики, изюм.Свежие и выращенные в экологически чистых условиях фрукты. Рекомендуется отдавать предпочтение сезонным фруктам.Семена подсолнечника, кунжута, льна или тыквы. Хорошей альтернативой им является масло первого холодного отжима, полученное из этих семян.Натуральные соки из фруктов и овощей.Идеи для отличного завтракаС такими завтраками твой организм никогда не столкнется с дефицитом питательных веществ. К тому же они очень вкусные!Бутерброд из цельнозернового хлеба из спельты с хумусом и творогом.Тосты из цельнозернового хлеба с домашним майонезом и авокадо.Коктейль из фруктов и орехов.Мюсли с кефиром.Яблоко с черносливом, йогуртом и грецкими орехами.Растительное молочко с добавлением цельнозерновых злаков и какао.Овсяная каша на растительном молоке с грушей и корицей.Творог с медом, лесным орехом и бананом.Чем дополнить завтрак?Если в последнее время вы чувствуете себя усталым, вам не хватает сил, а настроение упало, то попробуйте включить в завтрак следующие элементы:Пивные дрожжи.Пыльца.Зародыши пшеницы.Соевый лецитин.Мака перуанская.Спирулина.Прополис.Благодаря этим натуральным добавкам завтрак станет по-настоящему полезным и поможет восстановить ваше здоровье.