Очищение кишечника кефиром: полезные рецепты

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При многочисленных заболеваниях кишечника кефир является одним из основных компонентов лечебной диеты. Он очень легко усваивается: если выпитое нами молоко в течение 1 ч переваривается лишь на 30%, то кефир за то же время – на 90%. Благодаря этому качеству он вообще улучшает процессы пищеварения, способствует скорейшему усвоению и других продуктов, отмечает врач-натуропат Татьяна Гитун в книге «Дисбактериоз. Как восстановить своё здоровье».Кроме того, кефир обладает и антимикробным действием, что чрезвычайно важно при желудочных расстройствах инфекционного или какого-либо иного характера. Тут есть одна особенность: этот продукт довольно кислый, и мы уже упоминали, что его употребление не рекомендовано в случае кишечных заболеваний, связанных с повышенной кислотностью.Если же она меньше нормы, как это бывает, например, при хронических гастритах с пониженной кислотностью, кефир становится необходимым, чуть ли не самым важным компонентом диеты.Как и любой лечебный продукт, его нужно пить определенным способом, чтобы обеспечить наибольший положительный эффект его применения. Не следует употреблять его в холодном или теплом виде, напиток должен иметь комнатную температуру, пейте его медленно, небольшими глотками, в 200 мл кефира можно добавить 10 г сахара и тщательно перемешать.Сильнейший антисептик, содержащийся в нем, – молочная кислота – возникает в процессе молочнокислого брожения продукта в период его приготовления.Кислая среда, образуемая кефиром в желудке, способствует хорошему усвоению кальция, железа и витамина D, улучшает пищеварение и усвоение всех пищевых продуктов. Происходит это из-за повышения активности ферментов кишечника и усиления секреции желудочного сока. Молочная кислота нормализует перистальтику кишечника, принимает активное участие в расщеплении трудноусвояемого молочного белка – казеина – и обладает бактериостатическим свойством.Присутствующие в кефире полезные микроорганизмы мешают размножению патогенных и гнилостных микробов. Он обладает способностью выводить из организма токсины и другие вредные вещества, что является необходимым условием успешного лечения любых, а не только желудочно-кишечных заболеваний.При дисбактериозе и других желудочно-кишечных заболеваниях кефир следует пить как лекарственное средство, натощак, перед едой и малыми дозами.Нсколько рецептов приготовления блюд с использованием кефира, походящих в качестве диетической пищи для лечения дисбактериоза.Борщ «Здоровеньки булы»Компоненты: 250 мл кефира, 100 г свеклы, 100 г огурцов, 1 яйцо, 25 г зеленого лука, 1 пучок укропа, 100 мл воды.Способ приготовления. Вареную свеклу нарежьте небольшими продолговатыми кусочками, свежие огурцы очистите и тоже нарежьте тонкими ломтиками. Свеклу и огурцы положите в кефир, влейте кипяченую воду и всыпьте мелко нарезанные и перетертые с солью зеленый лук и укроп. Свеклу или ее ботву (если пища готовится ранней весной) можно помещать в кефир вместе с отваром. Перед подачей на стол добавьте в борщ сваренное вкрутую яйцо, разрезанное на несколько долек. К блюду можно отдельно подать вареный картофель.Салат «Бодрость»Компоненты: 50 г кислого щавеля, 50 г молодых побегов одуванчика, 100 г помидоров, 50 г огурцов, 3 ст. л. кефира, 1 ч. л. лимонного сока, 25 г зеленого лука, 1 пучок укропа, соль по вкусу.Способ приготовления. Ошпарьте кипятком кислый щавель и молодые побеги одуванчика, промойте, очистите зелень и дайте воде стечь. Очищенные помидоры нарежьте и смешайте с остальными продуктами. Салат заправьте кефиром, добавьте лимонный сок, щепотку сахара (можно обойтись и без него), мелко нарезанные зеленый лук, укроп и огурец. Блюдо немного подсолите.Салат «Не хворай»Компоненты: 50 г жерухи, 50 г побегов крапивы, 50 г побегов одуванчика, 50 г салата, 50 г огурцов, 100 мл кефира, зелень укропа и петрушки, соль, сахар по вкусу.Способ приготовления. Жеруху, побеги крапивы, молодого одуванчика и салат промойте, дав стечь воде. Зелень мелко нарежьте. Посыпьте все измельченными укропом, петрушкой и огурцом. Салат заправьте кефиром, добавив сахар и соль.Салат «Раздолье»Компоненты: 150 г зелени (одуванчик, крапива, кресс-салат, щавель, петрушка, зеленый лук, укроп), 2 яйца, 1 головка репчатого лука, 200 мл кефира, 1 ч. л. лимонного сока, соль по вкусу.Способ приготовления. Зелень мелко нарубите, добавьте мелко нарезанные яйца, сваренные вкрутую, и измельченный репчатый лук. Все компоненты перемешайте. Аккуратно залейте салат соусом, приготовленным из кефира, лимонного сока и небольшого количества соли.Напиток «Бодрость»Компоненты: 2 ст. л. сока красной свеклы, 250 мл кефира, 1 ч. л. шиповникового напитка, 1 ч. л. лимонного сока.Способ приготовления. Сок красной свеклы смешайте с кефиром, напитком из шиповника и лимонным соком.Напиток «Сударыня»Компоненты: 1 ст. л. сока боярышника, 1 яичный желток, 1 ст. л. пчелиного меда, 3–4 ст. л. кефира.Способ приготовления. Сок боярышника смешайте с кефиром, сырым желтком и пчелиным медом.Итак, как видите, кефир – это не только вкусный, но и полезный продукт, который поможет вам избавиться от болезни и поддержать силы организма.