Ученые обнаружили в материнском молоке сахара, убивающие опасные бактерии

Американские биохимики выявили в составе материнского молока наличие полезных веществ из группы сахаров. По заключению ученых, "находка" защищает от развития болезнетворных бактерий в организме новорожденного.Исследователи выяснили, что обнаруженные вещества представляют собой олигосахариды. Опыты показали, что эта группа сложных сахаристых молекул способна предотвратить развитие бактериальных пленок, опасных бактерий и тяжелых инфекций, в том числе стрептококк. Полезные свойства грудного молока распространяются и на организм матери."Эти сахара существуют так же долго, как и наш вид, однако бактерии до сих пор не стали стойкими к их действию. Если мы сможем понять, как работают эти вещества, то сможем создавать новые препараты на их основе, которые смогут заменить антибиотики," – объяснил один из авторов исследования Стивен Таунсенд.Кроме того, по заключению ВОЗ, несколько сотен новорожденных детей в мире умирают именно по причине отказа их матерей от грудного вскармливания.