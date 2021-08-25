Врачи описали «неожиданные» последствия злоупотребления веселящим газом

Закись азота, известная как веселящий газ – известное средство для наркоза. В настоящее время его исследуют и как препарат для лечения депрессии. Однако это вещество нередко используют как клубный наркотик. Многие ошибочно считают такое употребление веселящего газа безопасным.Ученые описали 19-летнего пациента, который поступил в приемное отделение Больницы Орхусского университета в Дании после падения со ступенек. Он утверждал, что у него нет проблем со здоровьем и он не употребляет никаких лекарств. Однако молодой человек сообщил врачам, что в течение последнего месяца ощущал усиливающееся онемение в ладонях и стопах.При осмотре врачи обнаружили, что у пациента нарушено равновесие и есть слабость в ногах. Они заподозрили у него патологию со стороны периферически нервов, например, синдром Синдром Гийена-Барре, который может развиться после перенесенной инфекции. Инструментальные исследования не показали изменений.Ученые установили, что у пациента развилась сенсомоторная нейропатия, связанная с функциональным недостатком витамина В12. Это значит, что на фоне нормального уровня витамина в крови он не попадал в клетки в достаточном количестве.При более подробном опросе пациент рассказал, что в течение последних месяцев употреблял веселящий газ около 10 раз, преимущественно на уикендах.Во время пребывания в больнице молодой человек также перенес тромбоэмболию легочной артерии. Однако после лечения он почувствовал себя лучше, ему назначили курс реабилитации. Через шесть месяцев врачи обнаружили у него лишь легкие признаки нейропатии.Ученые пишут, что причина нейропатий при частом употреблении веселящего газа – дефицит витамина В12 и избыток аминокислоты гомоцистеина. Они указывают, что такое злоупотребление также может быть причиной тяжелой анемии, тромбоэмболии, инфаркта миокарда и даже смерти.