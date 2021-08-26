Ученые нашли способ уничтожить самый стабильный участок генома коронавируса
Молекулярные биологи смогли выявить 3-D структуру наиболее устойчивого сектора генома коронавируса - FSE. В свою очередь, это помогло ученым синтезировать вещество, которое успешно подавило процесс размножения вируса.
"Основываясь на трехмерной структуре FSE, мы создали короткую цепочку нуклеотидов, которая мешает работе этого участка, и подавили с ее помощью размножение вируса в клетках", – написали исследователи.
В работе также отмечается, что выявленный участок идентичен во всех штаммах.
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